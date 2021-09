Pierre-Alain MARSANDE

Construire son patrimoine n’est pas seulement une question d’argent, c’est aussi une affaire d’Hommes... le cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine P.A.M. Conseil a été crée en 2009 afin de répondre à cette vision !



Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de patrimoine, je me suis engagé à partager et à promouvoir mes valeurs fondées sur le respect des intérêts du client et de la déontologie.



Mon expérience depuis 2003 dans l’univers des investissements financiers et immobiliers me permet d’être un réel généraliste du patrimoine.



J'établis pour mes clients un bilan patrimonial afin de les conseiller en leur proposant des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissements qui soient en adéquation avec leurs profils et leurs objectifs.



Sans aucun lien capitalistique avec un réseau ou une franchise, j'ai la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les plus adéquates pour tout ce qui a trait au patrimoine, à la fiscalité, à la finance, aux placements, à la protection financière de votre famille… un service sur mesure, personnalisé et pérenne !



Mes premières qualités : je suis disponible, impliqué et à l’écoute de vos attentes.



En tant qu’indépendant, je ne vis que de votre satisfaction!



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Conseil

Conseil en gestion

Défiscalisation

Épargne

Gestion du patrimoine

Immobilier

impôts

LMNP

Madelin

PEA

Prêt immobilier

Retraite

SCI

SCPI

Fiscalité patrimoniale