Pierre-Alexis BILLA

Je suis adaptable à de nombreuses taches dans les domaines de l'agronomie et/ou de la biologie. Je suis de nature curieux et aime acquérir de nouvelles compétences. Ma passion pour l'informatique me permet une adaptation rapide à différents logiciels. Je sais aussi programmer sous R des statistique simple, des synthèses issue de grosse base de donnée. Les sortie de ces synthèses peuvent être sortie sous format pdf, office (Excel, word et powerpoint) ou en page html (exemple carte interactive)



Si vous êtes recruteur pour des postes dans l'Ille et Vilaine ou la Mayenne et que mon profil vous intéresse ou vous intrigue, nhésiter pas à me contacter par mail ou téléphone, je vous expliquerai mes choix et pourquoi je peux être recruté pour votre poste.





Mes compétences :



Travail en équipe



Analyse de données



Suivi de plan dexpérience



Rédaction



Programmation (base)