Pierre ANDRE

Comme Directeur Industriel, j'avais sous ma responsabilité l'ensemble de l'outil de production de l'entreprise, c'est à dire 2 usines de production, la maintenance ainsi que les100 collaborateurs qui y sont employés.

J'attache une importance particulière à la transversalité de mon activité, depuis la demande client jusqu'à la livraison du produit.

Avant cela j'avais la responsabilité dune unité de transformation de produits agricoles que j'ai progressivement transformée en une référence de l'agroalimentaire dans son domaine.



Pragmatique, attaché au terrain et ayant le sens du relationnel, je contribue à l'optimisation du fonctionnement de l'entreprise avec le souci d'un bon climat social et de la qualité offerte aux clients.



je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge me permettant d'accompagner une entreprise dans son développement.



Mes compétences :

Achats

Analyser et améliorer les performances

Management

Accompagnement au changement

Gestion QHSE