Pierre-André BONNEAU

Expérience:

Management déquipes et de projets

# Piloter un centre de travaux avec gestion d'équipes (Administratif, Financier, travaux GC, Câbles, Radio)

# Piloter des projets avec gestion déquipes (50 personnes titulaires et prestataires), gestion financière et définition de budgets, en concordance avec les aspects contractuels et les objectifs, suivi logistique, choix ou élaboration et mise en place doutils qui ont optimisé les services rendus aux clients (base dincident, site Web, accueil téléphonique, plateformes et protocoles de tests, ).

# Manager le département Client dans lédition de logiciel (20 personnes), interface entre les services support technique et qualité : Recrutement, affectation des objectifs, suivi et contrôle des résultats, évaluation et gestion des ressources.

# Mettre en accord les services avec les attentes clientèle par la définition et la mise en œuvre de normes dans les processus de travail.

# Assurer le suivi dexécution, la gestion de situations de crise lors des blocages de production sur site client et supervision dépannage.

# Gérer à linternational le partnership client.



Production

#Créer un centre opérationnel pour reprise dactivités en outsourcing pour opérateur Telecom : définition dune infrastructure évolutive sur la base de besoins exprimés, de contraintes temporelles, contractuelles et légales, approvisionnement des différents ateliers (guichet et ingénierie).

# Mettre en œuvre un centre de supervision mutualisé pour lexploitation et la maintenance de plusieurs réseaux clients à travers une plate-forme unique intégrant les contraintes spécifiques.

# Piloter des contrats déploiement, exploitation et maintenance de plusieurs clients dun équipementier Telecom

# Définir les architectures techniques liées à la mise en place de la télédistribution de logiciels avec adaptation aux contraintes.

# Automatiser les processus de déploiement : Mise en place et configuration du logiciel de télédistribution pour déployer rapidement et automatiquement les logiciels dadministration et logiciels «métier» des entreprises clientes pour réduire les coûts dexploitation et de maintenance des systèmes dinformations.

# Rédiger les documents techniques : dossier technique, architecture du produit, descriptifs dintégration dans le système dinformation, cahiers des charges, comptes-rendus de projet.



Interventions

Volumes: Administration de Parcs Clients de 100 à 45 000 postes

Zones géographiques : France, Angleterre, Allemagne, Bénélux, Italie, Etats-Unis, Japon.



Mes compétences :

Télécommunications

Gestion de projet

Management opérationnel

Management

Transport ferroviaire

Génie civil