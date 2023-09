Pierre BARBIER

Actuellement chez Cevi concessionnaire Iveco à Tours.



J’exerce en tant que gestionnaire de pièces de rechange où je gère les commandes de stock et de dépannage, que ce soit pour le professionnel, le particulier où l’atelier de la concession. Je supervise une équipe de magasinier conseil afin d’atteindre nos objectifs de CA et de marge.

A l’écoute des nouvelles gammes et force de proposition afin de pouvoir répondre aux nouvelles demandes.



Mes compétences :

Movex

B to B

B to C

Dmweb

Management

Création d’opérations commerciales

Gestionnaire