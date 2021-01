Pierre BIAU

Maître artisan d'Art, diplômé de l'Ecole Boulle, oeuvrant dans la Création, Fabrication et Restauration d'Objets d'Art en Bois et Métal.

Mes spécialités sont le Bronze et les bois précieux de Marqueterie.

J'évolue dans des domaines assez divers : Luminaire, Ameublement, Orfèvrerie, Médailles, Statuaire, Horloges, Tringles à rideaux, agencement, etc...

Tous travaux à façon, sur mesure, à la demande.

Maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage pour particuliers, professionnels et collectivités.



En matière ce création, je réalise à la mesure et selon les souhaits esthétiques de mes clients leurs volontés. Des exemples sont repérables sur mon site internet dans la partie catalogue : https://www.pierbiau.com/

En matière de restauration, je nettoie très souvent des luminaires que j'électrifie par la suite. Egalement des chaudrons en cuivre à débosseler avant des les nettoyer.



Mes compétences :

Luminaire

Ameublement

Orfèvrerie

Agencement d'espace

Prototypage

Mise au plan

Création

Art

Décoration

Restauration

Culture

Aluminium