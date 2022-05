Pauline ANDROLUS

Designer Freelance (Mobilier - Objet - Scénographie - Set Design)

Résidente à l'incubateur Les Ateliers de Paris



Conceptrice transdisciplinaire, diplômée en Design de mobilier et d’objets à l’école Boulle, et en Design textile-matériaux-surface à l’école Duperré.



Curieuse et polyvalente, je développe un champ créatif qui s’étend sur différents domaines complémentaires : dessin de mobilier, conception de gammes d’objets, création de motifs, scénographie, et set design.

Dans mes créations, j'aime accorder une attention particulière aux usages et aux individus, en élaborant des projets sincères, pourvus de sens et suscitant des émotions.



Mon activité se partage entre le développement de projets pour des clients, et de projets personnels. Je trouve mon équilibre en menant des projets seule, mais aussi en collaborant avec d’autres designers ou avec des personnes aux savoir-faire différents.



Je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences créatives et de collaborations, n'hésitez pas à me contacter !



A bientôt,



Pauline



www.paulineandrolus.com



Mes compétences :

Cahier des charges

Design

Design produit

Design industriel

Textile

Design graphique

Matériaux

Innovation

Design mobilier

Décoration intérieure

concept design

Scénographie

Gestion de projet

R&D