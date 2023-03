Pierre BOUCHEZ

Je suis Responsable des Ressources Humaines au sein de la société SEW USOCOME (groupe SEW EURODRIVE) dont le siège est situé à Haguenau (2300 collaborateurs) et spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'entraînement et de systèmes d'automatisation. (www.usocome.com)



J'ai plus particulièrement en charge les directions supports et la direction commerciale.



ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :

- Conseiller prud'hommes depuis 2002

Section Industrie, Collège Employeurs

Président de la section Industrie (2018)

- Vice-Président du Conseil / enseignant vacataire (module management) - IUT Haguenau

- Membre du Club 41 Strasbourg 234



FORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- "Savoir communiquer et négocier avec ses partenaires sociaux" par Christine Morlet (formation validée HBDI)

- "Analyse des emplois et classifications conventionnelles" par Stéphane Monnet - UIMM

- "Pratique de la gestion du personnel" par FIDAL

- "La gestion des conflits" par FIDAL

- "Le management" par Michel Degrève

- Formation au tutorat" par AFPI Alsace

- "L'Assurance Qualité" par Odos conseil

- "La GPEC et les systèmes dévaluation" par BPI Leroy Consultant

- "La Dynamisation Globale" par Robert Sarrazac



INFORMATIQUE :

- Windows 10 : word, excel, powerpoint, MS project, outlook

- SAP HR (gestion du personnel)



LANGUES :

- Anglais : bonne compréhension écrit/oral



Mes compétences :

Recrutement

Gestion des compétences

Formation

Gestion de projet

Droit social

Management

Conciliation