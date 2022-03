Pierre BOUCHEZ

Passionné par l'aéronautique depuis mon enfance, j'ai souhaité exercer à proximité des aéronefs. Une rencontre en faculté m'a convaincu de suivre la formation ENSICA afin d' apprendre un maximum de me familiariser avec cet environnement et de comprendre comment volent les machines existantes.

Mon stage de fin d'études m'a permis de découvrir le bureau d'études chez EUROCOPTER via des études numériques sur la ventilation moteur de l'EC175. Suite à ce stage, j'ai eu l'opportinuté de rejoindre Safran Engineering Services afin, suite à un passage chez AIRBUS, de continuer à exercer au sein d'EUROCOPTER.

J'ai eu l'opportunité en 2014 de changer de client et de travailler au service de SNECMA à Istres, dans le cadre d'essais sol banc air libre. Différentes configurations du Silvercrest sont testées en vue de sa certification.



Mes compétences :

Ingénierie

Aéronautique