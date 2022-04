Jonathan ROQUELAURE

Ingénieur Solutions chez JFrog, j'ai ai été, depuis 10 ans, développeur touche-à-tout, responsable technique de projets en environnements Microsoft et Coach Agile.

Spécialisé dans l'industrialisation logicielle et le déploiement continu mon credo est la facilitation du quotidien des projets informatiques, tant par les outils, les savoir-faire et savoir-être.



Mes compétences :

Design Patterns

C#

REST

.Net

Ruby on Rails

Windows Phone

Team Foundation Server

Industrialisation

Avant vente

DevOps

Architecture logicielle

Formation

Jenkins

Intégration

CI/CD