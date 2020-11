Pierre BOUFFAY

▶︎▶︎ EN RESUME:

Expert informatique, avec une appétence certaine pour la sécurité des Systèmes d’Information (SI), je vous accompagne dans vos projets de sécurité SI et de protection des données en m’appuyant sur des normes et bonnes pratiques (ISO27001, Guides de l’ANSSI, Ebios, Méhari …).

Ma démarche se veut pragmatique et adaptée à votre contexte.



▶︎▶︎PILOTEZ VOTRE ACTIVITE AVEC SERENITE ?

La transformation numérique accélère la dépendance de tout type d’activité au système d’information qui la supporte.

Combien de temps pouvez-vous travailler sans votre système informatique ?

Qu’adviendrait-il si vos données disparaissaient ?



Vous préoccuper de votre sécurité informatique et de la protection de vos données est une nécessité.



▶︎▶︎ ACTIVITÉS ACTUELLES :

- Fondateur d’Ataraxie-IT conseil indépendant en sécurité des SI pour TPE/PME.

- Accompagnement des dirigeants de TPE/PME dans l’usage de leurs outils numériques et leur

sécurisation.

- Accompagnement de projets protection des données personnelles (certification CIL en-cours).



▶︎▶︎ MON EXPÉRIENCE:

30 années d’expérience en système d’information en PME/ETI.

Gestion de projets IT (ERP, infrastructure, …).

Formation et support utilisateurs.

Avec une forte appétence pour la sécurité des SI.



▶︎▶︎ RESTONS CONNECTÉS

Rejoignez mon réseau avec une demande de connexion sur Viadeo

▶︎ Vous êtes dirigeant de TPE/PME, Profession Libérale et vous souhaitez appréciez le niveau de sécurité de votre SI, contactez-moi et rencontrons-nous pour un premier diagnostic contact@ataraxie-it.com

▶︎ Vous êtes Directeur Financier et supervisez l’informatique. Sensible à la sécurité des données, demandez immédiatement à intégrer le groupe Objectif Sérénité IDF et/ou consultez le site http://ataraxie-it.com



Mes compétences :

Assistance informatique

Conseil

Conseil informatique

Informatique

Responsable informatique

Gestion de projet

ERP

Sécurité informatique

Sécurité des SI