Pierre BOURNAIS

Terres de France est une chaine de résidences vacances, appart hôtels et camping au vert. Nous exploitons des resorts de qualité et proposons a nos clients diverses formules de séjours : weekend thématique (gourmand, bien-être, golf...), court séjour et location vacances.



Nos hotels et résidences accueillent aussi de nombreux groupes et séminaires d'entreprises tout au long de l'année



POUR PLUS D'INFOS : WWW.TERRESDEFRANCE.COM

WWW.CHALETS-EN-FRANCE.COM

RESERVATIONS : 05 55 84 34 48



Liste de nos destinations :

- Puy du Fou (79) :Array

- Futuroscope (86) :Array

- Corrèze (19) :Array

- Albi/Montauban (82) :Array

- Dordogne/Corrèze (19) :Array

- Dordogne/Lot (46) :Array

- Ile d'Oléron (17) :Array

- La Roche-Posay (86) :Array

- Quimper (29) :Array

- Isère (38) :Array

- Languedoc-Roussillon (34) :Array

- Bretagne Golf du Morbihan (56) : rochefort en terreArray

- Lot (46) :Array



Mes compétences :

Vente

Marketing

Communication

management

tourisme

organisation

conseil

Restauration

Ressources humaines

Luxe

Formation

Sport