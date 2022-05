Pierre CALLOT

VAC'ACTION SANTE le partenaire de vos recrutements CDD-CDI

dédié uniquement aux établissements de Santé.



Née de l'envie de proposer une offre différente et des solutions adaptées,

J'ai fondé en 2010 VAC'ACTION SANTE.



Outil moderne et unique en son genre, notre savoir faire se démarque par une expertise métier représenté par des consultants spécialisés.

Notre ambition : Anticiper vos besoins.

Notre engagement : Une démarche qualité prioritaire à une offre de masse.



Nous vous apportons une recherche permanente et proactive de tous types de profils professionnel de Santé.

Nos atouts :

Une offre modulable, des réponses " Sur Mesure", un tarif compétitif, des Honoraires facturés au Succès.



N'hésitez pas à nous consulter : contact@vacactionsante.com



Avec Cinq Agences à votre disposition : Paris 8eme - Versailles (78) - Saint Maur-des Fossés (94) - Melun (77 sud) et Meaux (77 Nord), VAC'ACTION SANTE conforte sa position de leader en Île de France.



nous comptons aujourd’hui parmi nos clients différents Groupes incontournables du secteur, garant de notre fiabilité et de notre engagement.



Rejoignez-nous.