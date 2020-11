Pierre CHARRIERE

Issu d’une formation Génie Chimique - Génie des Procédés, j’ai débuté ma carrière chez Axens, en tant que dessinateur de schémas de procédés P&ID.



Mes connaissances en informatique, et mon gout du défi, m’ont ensuite conduit à participer activement à la mise en place de SmartPlant P&ID chez Axens (rédaction de cahier des charges, suivi des développements, rédaction de procédures...) , et à devenir administrateur logiciels du bureau d’études.



Je suis aujourd’hui rattaché au groupe Engineering Support, et chargé de piloter les projets de développement et de mises à jour des logiciels de conception de procédé de l'ingénierie et des logiciels de CAO du bureau d'études (SmartPlant, AutoCAD, etc.), ainsi que d'en assurer le support technique.



Mes compétences :

Autocad

SmartPlant

Office

Microstation V8

VBasic for applications

Autoit

CAD

Dessinateur

Projeteur

Oracle

Windows

Linux

VB6

Gestion de projet informatique

SolidWorks

Ingénierie

P&ID

SQL