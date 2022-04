Soula ELODIE

Bienvenue sur mon profil,

Ingénieur Génie des Procédés, j'ai exercé pendant 10 ans dans le domaine du raffinage.

Aujourd'hui j'ai l'opportunité de transférer mes compétences dans le domaine du spatial au CNES.

Un complément de savoir-faire sur le logiciel CATIA V5 Expert lors de ma récente formation au sein de Derichebourg Formation Evolution, me permet à partir d’une analyse de réaliser la conception.

J’ai évolué dans un environnement international à fort enjeux techniques et économiques ce qui a renforcé mon engagement dans l’atteinte d’objectifs ambitieux.

J'ai développé une grande ouverture d'esprit, une rapidité d'adaptation, une rigueur et des capacités relationnelles.



Mes compétences :

Process Flow Diagrams

P&ID

Onshore Oil & Gas

Offshore Oil & Gas

HAZOP

Management

Etude technique

Démarrage Installations

Analyse des besoins

Gestion de projet

Techniques de l'Industrie

Inspection

Etude CAPEX OPEX

Optimisation des process

Rédaction Procédures d'Arrêt et d'Urgence

Instruction Opératoire

Animation de réunions

Dimensionnement Equipements

Gestion de projets internationaux

PROII

Prosim

Catia v5 Base et Expert

CATIA V5