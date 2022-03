Pierre CHATAIGNER

Www.infrapolis.fr



Activités professionnelles:



Je dirige un bureau de conseil et d'ingénierie en aménagements urbains, qui intervient principalement sur la l'agglomération lyonnaise et la région Rhône-Alpes.



Mes clients sont publics et privés, notamment les collectivités (villes, EPCI), et les industriels (sites de productions et sites commerciaux), et les aménageurs (ZAC, opérations immobilières, lotisseurs).



Mon activité consiste à apporter le conseil (technique et réglementaire) à la préparation des opérations d’aménagements, à réaliser les études techniques, et le suivi des travaux, pour des opérations en aménagements urbains (voirie, espaces piétonniers, ZAC) et infrastructures (terrassements, réseaux).

Je suis en mesure de répondre soit à des missions ponctuelles (faisabilité, expertise, AMO, pilotage de travaux,...), soit à des maitrises d’œuvre complètes.

Je peux également assister les maîtres d'ouvrage, publics et privés, à travers les aspects administratifs, réglementaires et financiers de leurs opérations.

Mon expérience acquise concerne notamment les domaines suivants: aménagements urbains, routes, réseaux, fibres optiques, centres commerciaux et zones d'activités.



Activité en expertise :



Parallèlement à mon activité principale de maitrise d'oeuvre, je suis adhérent au réseau expertises.org qui est un groupement national d'experts exerçant dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Expertises.org est ouvert à toutes personnes (particulier, professionnel) souhaitant disposer d'un expert pour une mission d’évaluation d'un bien immobilier, d'un bâtiment ou d'un ouvrage. Toutes les informations sont disponibles sur le site expertises.org



Implication dans l'agglomération lyonnaise:



Je m'intéresse particulièrement à tout ce qui fait l'attractivité de la métropole lyonnaise et en particulier à ce qui touche à l'aménagement de son territoire et au bien-être de ses habitants: transports, habitat, entreprises, qualité & cadre de vie.



Je suis par ailleurs membre du conseil de développement du Grand Lyon, spécialement dans les domaines des déplacements, de l'habitat et des aménagements urbains. Depuis la rentrée 2012, je suis engagé dans la démarche contributive de révision du PLU-H de Grand Lyon.





Activités extraprofessionnelles:



Par passion personnelle, je conçois et fabrique régulièrement des meubles et objets en bois. Avec l'avantage du sur-mesure et du plaisir du travail manuel.



J’apprécie depuis toujours la montagne : randonnées, ski et alpinisme.



