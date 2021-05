Je suis dans le métier de projeteur béton armé depuis plus de 39 ans, travaillant aussi bien en conception et en exécution. Vous pouvez me joindre au 0627305414 pour de plus amples renseignements. Je suis actuellement à la recherche d'un poste de projeteur béton arme en intérim ou en cdic.



Mes compétences :

Autocad

MicroStation

ARMACAD

ADFER

ADVANCE COFFRAGE

Autodesk Revit

Tekla