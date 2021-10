Pierre DESFORGES

Travaillant depuis 2007 dans le domaine de l'infrastructure des systèmes d'informations, j'ai eu l'occasion de travailler au sein d'établissements de toutes tailles (PME, Grandes Entreprises, Multinationales et Administrations Publiques) et de concevoir, mettre en production ou de maintenir des environnements de complexités diverses (de quelques dizaines d'équipements à plusieurs milliers).



Mes connaissances et compétences couvrent tous les domaines des "Opérations" (Serveurs, Systèmes d'Exploitation, Virtualisation, Réseaux, Stockage, Sécurité...) mais je suis spécialisé sur les solutions Microsoft, VMware et la conception d'architectures.



Au-delà de la partie technique, j'ai eu la possibilité de mettre en oeuvre et de développer mes capacités d'analyse, d'organisation, de gestion de projets, de conception et de mise en oeuvre de solutions informatiques et de communication.



Je serai ravi de mettre mes compétences à votre service et je vous invite à me contacter afin d'échanger sur vos besoins.



Mes compétences :

Sécurité informatique

Solutions VMware (vSphere, vRealize, PowerCLI...)

Architectures Informatiques (Conception, Mise en o

Gestion de Projet (Cadrage, Suivi, Communication,

Architecture SI

Solutions Microsoft (Windows, Windows Server, Powe

Infrastructure

Virtualisation