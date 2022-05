Pierre-Edouard BODEREAU

Début de ma vie active en Juillet 2008 en tant que consultant TeamTrade au Luxembourg.

Première mission à Clearstream Services dans le département de testing en tant que préparateur d'environnement avec la responsabilité de la majorité des application interne de connectivité.



Diplômé de l'ESEO en Juin 2008.



En plus de mon parcours scolaire je suis activement impliqué dans des associations de jeux en réseaux :

- l’une, RezoLVe –Array – où je suis vice-président et dont je suis co-fondateur

- l’autre, AnjouGame –Array – dans laquelle je fais actuellement partie de l’équipe réseau après avoir être passé par la plupart des postes, aussi bien administratifs que partenariat ou encore logistique.



Je suis passionné par l'informatique et les nouvelles technologies.

Je suis plus spécialisé techniquement dans les domaines de systèmes, sécurité et réseaux et m'oriente plus vers ces domaines professionnellement.



J'ai, plus tard, envie de m'orienter vers des postes à responsabilité de type chef d'équipe ou de projet mais je pense qu'il est d'abord nécessaire pour moi d'acquérir de l'expérience professionnelle avant de m'engager dans cette branche.

Je veux aussi, un jour, créer ma propre entreprise et attend de connaitre mieux le monde du travail pour m'y afférer.



Je suis disponible pour toute proposition d'emploi pour début Juillet 2008 aussi bien en France qu'à l'étranger.



Mes connaissances sont les suivantes :

• Systèmes d’exploitation : Solaris 8 - 10, Windows (professionnel et serveur), Linux et DOS.

• Programmation : Caml, C/C++, C#, VB, ASP(.NET), JAVA, PERL.

CSS, XHTML, XML, XSLT, PHP. Bonne connaissance de l’architecture .NET et J2EE.

• Télécom et réseau : Diplômé Cisco : CCNA 1, 2, 3 & 4. Maîtrise de l’architecture LAN, avec TCP/IP, de la VO-IP, de la sécurité réseau avec VPN, 802.1x, firewall, IDS.

• Sécurité : PKI, Secure Transport.

• Bases de données : Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle.

• Autre : Pack Office et d’Open Office, UC4, WebLogic.



