Fabien CARRÉ (CARRE)

Bonjour,



Diplomé de l'école d'ingénieur ESEO (Angers) en 2008, j'ai depuis évolué chez de grands industriels (ALSTOM et THALES) en stage, en prestation puis enfin aussi en direct.



Aujourd'hui j'ai engrangé 10 ans d'expérience dans le secteur du ferroviaire, aussi bien dans la signalisation que la supervision (ATS et SCADA) et systeme complet intégré (CCTV, Controle d'accès, Détection Intrusion). Mon environnement était en général international et multiculturel. C'est une composante importante pour moi.



En terme de métier, je me suis dirigé vers l'IVV ou j'ai pu évoluer finalement en tant que responsable d'équipe chez Alstom et Thales au niveau sous-systeme et ensuite systeme. Ma dernière expérience me permet de travailler en Agile et d'avoir le role de product owner.



Mon désir maintenant est de tenter un nouveau défis en province, et plutôt dans le grand ouest en France, ou en expatriation dans un pays latin ou l'Espagne en direct dans l'entreprise si possible. Je reste ouvert à changer de domaine, l'objectif étant de pouvoir faire partager ma connaissance du métier IVV, des process et de l'organisation de gros projets complexes.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger.



Fabien CARRE

Tél : +336 10 45 04 88

Liege (Belgique)



Mon CV est visible ici : https://drive.google.com/file/d/1kkb3x3LL_i7Ns64WWoWGKF2XlK1bvRrW/view?usp=sharing



Mes compétences :

Excel

Programmation c

Management d'équipe

Déploiement International

Python

Validation fonctionnelle

Ferroviaire

SGBD

Signalisation ferroviaire

WIKI

Indicateurs de pilotage

Macros

Sharepoint

Coordination

Transport

Manager

Ingénieur

Ticketing

Management

Informatique

Scada

électronique

GTE

GTC

SCADI

CBTC

IVVQ

ATS

DOORS

Détection Instrusion

ClearQuest

Jira

Test logiciel

Agile

CCTV