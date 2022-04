Anne-Lise GUILLOTEAU

Titulaire d'un diplôme de guide interprète national, je suis actuellement conseillère en séjour (en Français, Anglais, Espagnol et Allemand) en charge des nouvelles technologies, et guide interprète (en Français, Anglais et Espagnol) au sein de l'Office de Tourisme*** de Guérande.



J'endosse également le rôle de référent qualité avec pour objectif l'obtention du label "Qualité Tourisme".



L'Office de Tourisme a obtenu le label "Tourisme et Handicap" en 2011. Je me suis donc chargée de mettre en place les différentes actions permettant d'atteindre cet objectif.



Mes compétences :

Accueil

Allemand

Anglais

Conseil

Espagnol

Français

Guide

Interprète

Qualité

Tourisme

Voyages