Pierre-Edouard BOSSARD

Ingénieur généraliste de formation, j'ai une spécialisation dans les domaines de l'aérospatial et de l'énergie. J'ai aussi une expérience de travail académique au Japon, et parle la langue à un niveau courant. J'ai soutenu une thèse sur les instabilités de combustions dans un brûleur de type turbine à gaz.



Je suis depuis plus de 2 ans consultant pour des calculs en mécanique des fluides chez Altran Sud-Ouest, ayant pour principal objet les moteurs aéronautiques.



Mon profil en anglais: fr.linkedin.com/in/pebossard



Mes compétences :

Combustion

Ingénierie

Laser