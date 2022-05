Pierre édouard BRUTEL

Issu du milieu agricole , j'ais effectué un bac STAE au lycée agricole Edgar Pisani a Chaumont . j'ais poursuivis dans un BTS agro-fournitures en alternance en tant que technico-commercial en aliment du bétail.

D'avoir travaillé 8 ans en suivi et prospection de clientèles (150 éleveurs) , j'ais acquis une grande expérience a la fois technique et relationnelle.

Je suis aujourd'hui a la recherche d'un poste de conseillé technique au près des éleveurs (lait,viande,ovins)

avec une préférence bovins viandes et ovins.

Mais aussi passionné et attiré par le matériel agricole et la construction de batiments.





Mes compétences :

Conseil

Agriculture polyculture élevage

Technique

Vente