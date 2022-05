Pierre-Edouard CHÉREAU

Fort de 10 années d'expérience avec une forte prépondérance pour le commerce et le marketing, j'ai développé des facultés qui m'ont permis de lancer de nouvelles activités sur des marchés fortement concurrentiels mais aussi de remplir des objectifs commerciaux tout en consolidant les marges de l'entreprise.



Ambitieux et déterminé, je recherche activement à conquérir de nouveaux challenges, c'est pourquoi je me suis lancé dans la création d'un site internet à destination principale des collectivités territoriales.



Mon site :



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Assertivité

Stratégie commerciale

Animation commerciale