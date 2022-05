Pierre-Edouard REMOND

Etant à la base un technicien information spécialisé en maintenance, réparation et assemblage de matériel informatique, j'ai acquis, au cours des années, de nouvelles aptitudes dans le domaine du développement Web, de l'administration réseau et système, ainsi que dans la conception graphique.



Actuellement à mon compte, je recherche de nouveaux partenaires et contrats afin de développer mon activité. Je suis aussi disponible sur le marché de l'emploi pour n'importe quel poste qui pourrait correspondre à mes compétences. Etre indépendant, me permet de découvrir d'autres aspects, essentiels à l'entreprise, comme la gestion ou la démarche commerciale qui, j'en suis sûr, rajoutent de la valeur à mon profil.



Mes compétences :

Design graphique

Téléphonie mobile

Administration réseaux

Maintenance informatique

Programmation HTML5 / CSS 3 / PHP / MySQL / jQuery

Web design

Webmaster

Webdesigner