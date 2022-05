Pierre-Elie BRÄNDLI

Dynamique, j’ai toujours baigné dans l’investissement associatif : j’ai commencé en étant délégué de classe suppléant en classes de 6eme et 5eme puis titulaire en 4eme, 3eme, seconde et première ainsi que membre du Conseil de Vie Lycéenne.

C’est ensuite à l’INSA que je me suis épanoui dans l’associatif en multipliant les investissements : d’abord président de l’association KART’INSA qui négociait auprès des partenaires et organisait des sorties Karting à prix réduit, j’ai ensuite été candidat aux élections de l’amicale de l’école en tant que trésorier en 2008 puis j’ai été élu suppléant au Conseil d’Administration et élu au Bureau des Elèves en tant que trésorier et en charge du dossier sur l’amélioration des conditions de vie dans la résidence 1 en 2009, puis secrétaire adjoint de l’amicale en 2010. En parallèle j’ai été membre de l’équipe d’intégration des étudiants recrutés extérieurs et trésorier du week-end d’intégration en 2008, membre de l’équipe d’organisation de forum INSA/entreprise en 2008 ainsi que chanteur et membre de la commission photographie de l’association ENFOIROS (organisation de spectacles et aide matérielle et financière au profit des restos du cœur) en 2009.



Depuis l’âge de 16 ans j’ai également fait de nombreux travaux d’été ou étudiants : ouvrier agricole en 2003 et 2004 ; manutentionnaire chez un électricien en 2003 ; peintre et rénovateur en bâtiment en 2003, 2004 et 2005 ; employé d’hôtellerie-restauration en 2005, 2006, 2007 et 2008 ; animateur occasionnel en centre de vacances en 2005 et 2008 ; vente sur des marchés et brocantes entre 2010 et 2012 ; animateur/guide scientifique à la cité de l’espace à Toulouse entre 2008 et 2011. Je suis également enseignant en cours particuliers en mathématiques, physique et chimie jusqu’au niveau baccalauréat depuis janvier 2009.



Ces deux aspects de ma vie montrent toute la motivation dont je sais faire preuve tant dans la vie privée que professionnelle. Ces divers investissements ont développés ma capacité à prendre des initiatives, mon relationnel et ma capacité à travailler en équipe et à « manager ».

Ma curiosité naturelle m’a permis de développer une capacité d’adaptation et d’apprentissage, démontrée par mes multiples activités et mon séjour en Angleterre.



Je suis également titulaire de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours), obtenu en 2004 et du permis B, obtenu en 2005.



J'ai reçu les habilitations électriques H0, BC, BR et B2V en 2012, et je suis un développeur certifié en LabVIEW depuis 2012 également.



J’ai des compétences pluridisciplinaires dans le domaine de la physique, de l’instrumentation et de la programmation informatique :

– Physique : mécanique, thermodynamique, optique, physique quantique, électronique, matériaux, CEM, hyperfréquences, LASERs,

– Programmation : langages html et C, LabVIEW, LabWindows/CVI (National Instruments), JAVA

– Instrumentation : IHM (Interface Homme/Machine), bus RS232, bus GPIB, Bus CAN, VISA, VXI, PXI, ITR (Instrumentation Temps Réel), réseaux

– Logiciels : Microsoft Office, Open Office, R (statistiques), Maxima (mathématiques), Origin (traitement de données), Measurement & Automation (National Instrument), Tortoise SVN (gestion de projet)

– Systèmes d’exploitation : Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 ; Linux Debian Ubuntu

– Langues : Anglais – lu, parlé, écrit, score TOEIC : 785, semestre d’étude en Angleterre en 2010 ; Espagnol – niveau lycée ; Chinois – notions scolaires.