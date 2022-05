Pierre-Eloi BRIS

Menuisier et designer, j'ai choisi d'être itinérant pour quelques temps et d'offrir mes services et mes compétences en divers points du globe, pour des travaux les plus divers possibles. Je travaille volontiers pour le compte d'architectes, de designers, d'entreprises artisanales ou de particuliers, les faisant bénéficier de mon expérience du bâtiment et de la création, tout en poursuivant ma formation.

Suivre mon parcours:Array



Mes compétences :

Artisanat

Bois

Conception

Construction

Création

Design

Design mobilier

Écologie

matériaux

Menuisier

Réalisation