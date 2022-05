Pierre-Emile BRETON

Président d'une entreprise spécialisée dans le domaine du froid commercial et industriel, notre objectif est d’assurer le conseil, le dimensionnement, l’installation, l'amélioration énergétique et le service après-vente des installations frigorifiques.



Nous sommes proches de nos clients, avec un contact direct, de la proximité. Nous travaillons avec indépendance, professionnalisme et un savoir-faire grâce à la compétence de l’ensemble des techniciens et de l’encadrement expérimenté.



Notre secteur d’intervention s’étend sur tout le département vendéen et limitrophes (Nord-17, 79, 49, sud-44) afin d’offrir un service de proximité et de réactivité.



L’entreprise possède une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes depuis sa création et s’appuie sur l’expérience de ses équipes pour garantir professionnalisme et interventions 24h/24 7j/7 chez nos clients de la grande distribution et de l’industrie notamment agro-alimentaire.



TECHNIREF – Techniques de Réfrigération

https://www.facebook.com/www.techniref.fr

8 Rue Pierre et Marie Curie – ZA Les Blussières Nord

85190 AIZENAY

02 51 44 82 70 : Standard

02 51 44 80 07 : Fax