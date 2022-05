Pierre-Emile FAROULT

Passionné de produits WEB singuliers et des nouvelles formes de narrations, j'évolue depuis plus de 8 ans dans le milieu de la communication, du high-tech et des medias.



Mon parcours en bref :

- 6 ans d'experience dans la stratégie de marque, le NewBiz et la mise en place de dispositifs de communication cross-media pour des grands comptes.

- Un premier projet de start-up open source (one O one) lancé en 2014.

- Un forte expertise éditoriale : définition et animation de stratégies éditoriales pour des marques, création et développement de fiction, formation au documentaire et conception-rédaction.



Mes références sur: pef.strikingly.com



Mes compétences :

Communication

Média

New biz

Print

Publicité

Scénario

Web

Lean Startup