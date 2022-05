Pierre Emile JUSTUMUS

De formation scientifique et diplômé d’une école d’ingénieur, j’ai tout au long des étapes professionnelles qui ont suivi, pu développer de manière naturelle et complémentaire des aptitudes techniques et commerciales.

L’expérience quotidienne acquise lors de ces démarches d’identification et d’analyse de besoins sur des cibles publiques ou privées, me permets aujourd’hui de maîtriser des capacités d’écoute et d’implication.

Je suis en charge actuellement de la coordination des ventes des équipes commerciales présentes sur les secteurs Ile de France et Ouest France.