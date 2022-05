Pierre-Emile VAN LAERE

Management Environnemental

 Gestion et évaluation de projets

 Réglementation environnementale (Permis d’environnement en Belgique et Dossier Loi sur l’Eau en France)

 Réalisation de zonage de risque inondation

 Evaluation économique de projet au moyen d’analyse coûts-bénéfice



Gestion des eaux de surfaces

 Gestion des eaux pluviales en termes de collecte, de rétention, de traitement et d’évacuation

 Dimensionnement d’ouvrages hydrauliques

 Gestion de risques d’inondation

 Modélisation hydrologique et hydraulique (mono et bi-dimensionnelle)

 Mises en œuvre de mesures de prévention et d'atténuation de risque (mesures hydrauliques, urbanistiques et agri-environnementales)

 Cartographie de risque via SIG (Systèmes d'Information Géographique – Arc View et MapInfo)