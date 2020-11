Profil technique et gestion de projet sur les thématiques risques naturels, eaux de surface, hydraulique urbaine, hydraulique de barrage, maritime en conception et conception-réalisation.

Enseignant du module "transport solide et ouvrages hydrauliques / orienté sur l'aménagement écologique de cours d'eau" - Polytech Montpellier



Mes compétences :

Laves torrentielles

Hydraulique fluviale

Hydrologie

Hydraulique urbaine

Génie maritime

Transport solide

Hydromorphologie