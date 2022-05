Lionel BERNARD-PEYRE

Depuis ma formation initiale à l'ENAC, j'ai découvert l'informatique, les réseaux, la programmation, les interfaces homme-machine en l'appliquant au domaine du contrôle du trafic aérien (les aiguilleurs du ciel ou l'ATC/ATM).

Cela fait maintenant 15 ans que je suis dans cette branche (au sein de Stéria jusqu'en 2000, et à Sofréavia/Egis Avia depuis) et je ne suis toujours pas blasé par le monde souvent méconnu de l'Air Traffic Management (ATM).

J'ai eu la chance de toucher à tout depuis la programmation (Ada, java, C) jusqu'à la définition de concepts futuristes pour 2020 (R&D prospective de la CE), en passant par les outils de formation des contrôleurs ou les outils de séquencement des vols à l'arrivée ou au départ des aéroports. Tout cela en travaillant sur des projets très petits (2 personnes sur 6 mois) ou beaucoup plus gros (20 personnes/ans sur x ans).



Je suis désormais responsable du produit MAESTRO, système de gestion des arrivées/départs (AMAN/DMAN) pour les aéroports.



Je participe à l'organisation de l'Ecole de l'Europe (http://www.ecoledeleurope.com/ ) au sein du comité de jumelage de ma commune. Cette manifestation réunit tous les mois de novembre des experts, chercheurs, diplomates, responsables d'institutions ou politiques pour parler d'Europe sans détour et en toute convivialité. Vous êtes les bienvenus.



Mes compétences :

Air Traffic Management

ATC

ATM

Europe

Maestro

Management

Manager

Rugby

Traffic management