Ivanna DUPONT-GIRARD

Organisée et appliquée, j'ai plus de 15 ans d'expérience en marketing et communication dans des postes à responsabilités, au service du développement de l'entreprise et de sa notoriété, à la fois en France et à l'international.



Très polyvalente, je sais piloter différents projets pour mener à bien leur réalisation dans des contraintes de coûts et de délais. Dans mes activités je sais faire preuve d'une grande capacité d'adaptation afin de m'imprégner d'un environnement technique et de travailler en collaboration avec une grande diversité d'interlocuteurs internes et de publics externes.



Mon expertise recouvre un champ large de sujets en communication et marketing : de la définition de la stratégie à sa mise en œuvre.



Ma maîtrise de la langue anglaise, ainsi qu'un niveau professionnel en espagnol me permettent de travailler quotidiennement avec des interlocuteurs étrangers.



Mes compétences :

Marketing

Supports de communication

Evènementiel et Partenariats

Chaîne graphique

Rédaction de contenus

Communication événementielle

Rédaction web

Communication institutionnelle

Stratégie de communication

Communication externe

Communication interne

Marketing opérationnel