Pierre-Emilien BÉASSE

Je suis diplômé de l’école d’ingénieur polytechnique de Tours en Mécanique et Conception des Systèmes.



Ma formation d’ingénieur ainsi, mon DUT en Mesures Physiques et ma certification à l'IFOCA m'ont apporté de bonnes connaissances dans les différents domaines de la mécanique et du caoutchouc.



J'ai de plus eu l'occasion de développer mes compétences lors de mes différents stages et projets. J'ai en effet eu les opportunités de travailler dans le domaine du caoutchouc et du test mécanique.



De plus mes différentes expériences m'ont amené à travailler en France mais également au Pays de Galles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique

Caoutchouc