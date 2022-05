Pierre Emmanuel ALAIN

Mes études initiales m’ont conduit à réaliser un BTS génie climatique puis une Licence professionnelle gestion de chantier et sécurité en génie climatique. Pendant quatre ans, j’ai occupé un poste d’assistant chef de chantier dans ce domaine, au sein de l’entreprise Cofely Axima Gdf Suez, dans un premier temps sur Caen puis sur La Rochelle.



Dans mon temps libre, je suis journaliste internet automobile dans une association : GPE-Auto que j’ai co-créée depuis mars 2012. J’ai été, et je suis encore, amené à couvrir des événements automobiles nationaux et internationaux tels que des salons (Monaco, Genève, New York, Paris, Toronto), des rassemblements, des courses, etc. C’est là que j’y ai découvert, avec un vif intérêt, le domaine de l’événementiel. J'ai donc décidé de réorienter mon projet professionnel.



Je suis donc actuellement dans une formation de niveau II (RNCP code NSF 320-334) "Organisation et Management de l'Evénement" à l'institut ROBIN à Vienne. Il s'agit de la formation la plus soutenue par les professionnels de l'événement avec un partenariat avec GL Events, l'UNIMEV, le Synpexe, Reed exposition et bien d'autres.



Mon projet à court terme est d'intégrer un poste dans la logistique et la technique sur des événements conséquents sur Paris, Lyon, Genève, etc.



Mes compétences :

Informatique

Autonomie

Encadrement

Relationnel

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Management

Esprit d'initiative