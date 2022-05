Pierre-Emmanuel BARRÉ

H5 est un bureau de création graphique regroupant des directeurs artistiques et des réalisateurs.



Film (TV, internet, corporate), campagne publicitaire, édition, identité visuelle, design packaging sont les domaines artistiques dans lesquels s'exprime H5 depuis plus de 10 ans pour le luxe et la culture.



Références:

Cartier, Dior, le Festival de Cannes, la Gaîté Lyrique, les Galeries Nationales du Grand Palais, Hermès, Hugo Boss, Kenzo, Lacoste, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Zenith



Contact : pierre@h5.fr



Mes compétences :

Communication

Culture

Design

Direction artistique

Édition

French

Graphisme

Hermes

Identité Visuelle

Luxe

Marketing

Packaging

Publicité

Réalisateur

Réalisateur film

RMN