Pierre-Emmanuel BERETTA

Bonjour,



Suite à l'obtention de mon diplôme de Master 2 en Développement des Ressources Humaines, je suis actuellement en recherche d'un poste CDI en tant que Chargé de missions RH.



Mes premières années d'expériences professionnelles m'ont permis de développer mon sens des responsabilités et du management, mon adaptabilité, mon autonomie ainsi que la gestion des priorités.



Je valorise mon profil par 5 années d'apprentissage à la suite de mon Baccalauréat ES en 2008.

Master 1 et 2 Développement des RH : apprenti chez Thales Systèmes Aéroportés.

Licence Professionnelle Gestions des RH : apprenti chez Lesieur (siège social)

DUT Gestion Administrative et Commerciale : apprenti chez IVECO (Groupe FIAT)



Mes compétences :

Rédaction d'annonces de recrutement

Relations Ecoles

Entretiens d'embauche

Recrutement

Ressources Humaines

Formation

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Internet

Sage Paie