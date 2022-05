Bonjour,



Je suis Pierre-Emmanuël Bernardeau. J'exerce la profession de psychologue clinicien depuis 2013. Je reçois en entretien des enfants, des adolescents et des adultes.

Ma pratique actuelle de psychologue clinicien cherche à favoriser une qualité relationnelle, un espace d'écoute et un travail réflexif dans le but d'aider le sujet à trouver un certain équilibre dans sa vie.



Mes compétences :

Bilan psychologique

Analyse de risque

Résolution des conflits

Gérontologie

Thérapie de groupe

Psychologie clinique

Psychothérapie

Gestion des conflits

Psychologie de l'enfant

Addictologie

Animation d'équipe

Animation de groupes

Relationnel

Communication