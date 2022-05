Pierre-Emmanuel BRAME

Savoir faire :

Plus de 25 années d'expérience en test et validation :

- définition de plans de tests : scénarii, jeux de données

- déroulement de plans de tests

Développement occasionnels C, C#, C++, python

Système d'exploitation Windows et Unix / Linux



Savoir être :

Esprit de synthèse

Rigoureux

Organisé

Persévérant



Contexte :

Aéronautique

Systèmes embarqués

Applications sur poste de travail, pas de web



Mes compétences :

Aéronautique

Electronique

Test

Validation

Orthographe