Pierre-Emmanuel BRULEY

Fort d'une expérience de gestion de centre de profit, de personnel et de flux marchandises en restauration et plus de 20 ans en grande distribution dans la gestion d'un centre de profit, avec la gestion d'équipe rayon et réception, flux marchandise, commerce, achat, vente, pilotage de compte d'exploitation....

Je suis prêt à me former à de nouvelles techniques de management afin de mettre en place et de suivre la politique de l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Direction commerciale

Management

Gestion budgétaire