Pierre Emmanuel CHAU

Contrôleur de gestion, mes dernières réalisations:



- Suivi du reporting d’un portefeuille de filiales (cut-off et clôture des comptes).

- Analyse et justification des écarts entre Réel, Budget et N-1 dans le cadre des travaux d’analyse des résultats à destination du comité Exécutif et des actionnaires.

- Mise en place de tableaux d’analyse (chiffre d’affaires, marges brutes et frais de personnel).

- Participation aux travaux de consolidation et de présentation des comptes consolidés de la BU.

- Revue périodique des comptes avec les auditeurs et les directeurs de zone.

- Participation à la construction du Budget en filiales et au siège.

- Assistance et formation des équipes locales pour toute question comptable ou financière.

- Gestion de la facturation et relance clients pour une filiale du groupe.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Hyperion Financial Management

Hyperion Planning

Business Objects

Hyperion Essbase

Microsoft Office

Gestion de projet

Accompagnement

Formation