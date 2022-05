Pierre-Emmanuel DUC

P-Seller



 Certification :

- Microsoft :70-336 & 70-665

- VTSP ESX 5.1

- Qualified KEMP Engineer

- AudioCodes



 Mai 2013 à maintenant : Neos-SDI



 Remy-Cointreau

• Installation et configuration de Lync 2013 avec la téléphonie



 Groupe Martell: Migration messagerie monde vers Office365 :

• Migration Exchange 2010 de Martell monde vers office365



 Mairie de Montpellier: Synchronisation ActiveDirectory :

• Installation et configuration d'ADDSYNC

• Formation des équipes



 NeedleConcet : Projet Voice365 :

• Migration lync Office365 vers Voice365

• Formation des équipes

• Migration Snom



 Mairie de TOULOUSE : Évolution messagerie :

• Migration Exchange 2003 vers 2013

• Définition des besoins

• Animation des ateliers

• Mise en place de l’architecture

• Support technique à la migration

• Formations aux administrateurs & aux équipes supports



 Mairie de BRUGES : Évolutions du SI :

• Migration Exchange 2007 vers 2013

• Migration OCS 2007R2 vers Lync 2013 (avec 2 SBA)

• Migration AD 2003 vers 2012

• Migration téléphonique (Nortel CS1000 vers Lync 2013 & Sonus SBC1000 et AudioCodes Mpxxx)

• Formations aux administrateurs & aux équipes supports



 CRITEO : Migration Pidgin vers Lync 2013 :

• Rédaction de la proposition, avant-vente et réalisation de la prestation

• Définition des besoins

• Animation des ateliers

• Définition de l’architecture

• Mise en place de l’architecture

• Support technique à la migration

• Formations aux administrateurs & aux équipes supports

• Rédaction de guides pour les utilisateurs



 MOTWIN : Formateur Office 365 :

• Création du tenant Office 365

• Configuration du tenant Office 365

• Formations aux utilisateurs et administrateurs (Outlook / Lync / SharePoint)



 AGORA: Évolution du SI : Mise à jour et regroupement des annuaires des entités d’agora

• Analyse de l’existant

• Définition des besoins

• Regroupement des entités d’Agora (Multi-forêt/multi-domaine en une seule)

• Définition d’une architecture pour 20000 utilisateurs

• Mise en place de l’architecture

• Support technique à la migration



 NEOS-SDI : Évolution d’une infrastructure Lync 2010 vers Lync 2013

• Définition d’une architecture

• Mise en place de la solution

• Migration des utilisateurs (2010 vers 2013)

• Mise en place de la téléphonie avec du SipTrunck

• Formation des équipes supports



 AFPA : Mise en place d’une infrastructure Lync 2010

• Rédaction de la proposition, avant-vente et réalisation de la prestation

• Définition d’une architecture haute disponibilité pour 10000 utilisateurs

• Mise en place de la solution

• Interconnexion avec un système de visioconférence (Cisco / Tanberg)

• Migration des utilisateurs

• Formation des équipes supports

• Mise en place de HLB Kemp LVM 2600





 Septembre 2011 à mai 2013 : AZEO



 Banque De France : Support niveau 2 & 3 sur l'infrastructure Banque de France :

o POBI

o Office Communications server 2007

o Sharepoint 2007

o ILM 2007

o Microsoft Exchange 2007

o Entreprise Vault 9.2



 Avril 2011 à Septembre 2011 : Groupe SoftCompany

- Mise en place de la téléphonie sur IP : Microsoft Lync avec une passerelle AudioCodes

o Formation aux utilisateurs.

o Transfert de compétences à l’équipe support.



 Janvier 2010 à mars 2011 : Exakis

- Implémentation de la téléphonie dans une agence (OCS 2007 R2 + Microsoft Lync)

o Migration du SI d’Exakis (migration des Contrôleurs de domaines 2003 vers 2008R2)

o Implémentation d’une plateforme de virtualisation VMware ESXi avec vCenter et « template » de machine virtuelle.

o Support niveau 2 et niveau 3.

o Réalisation d’un master et sa solution de déploiement.

o Rédaction de procédures Support niveau 3 suite à une migration poste de travail (Windows 2000 vers Windows XP avec la suite Office 2007).

o Assistant du DSI.



 Septembre 2006 à août 2008 : Structis (G.I.E. informatique de Bouygues Construction)

- Assistance à l’implémentation de la mise en place de MOC (OCS 2007) interconnecté au réseau



Mes compétences :

Windows 2008 R2