Jeune diplômé d'un titre professionnel de niveau 3 (bac+2) dans la distribution intitulé MANAGER DES UNIVERS MARCHANDS, je suis passionné par la diversité que demande ce métier :Organiser, vendre, optimiser, anticiper, théâtraliser, accompagner, déléguer, motiver, gérer...



Optimiser la dynamique commerciale d'un magasin, gérer les résultats économiques (savoir les interpréter et bien sûr savoir en dégager des prévisions), et manager une équipe sont des compétences indispensables que je saurai utiliser pour remplir les objectifs qui me seront donnés.



Je suis conscient d'être jeune et j'aimerai profiter de votre proposition pour évoluer au sein d'une entreprise attractive dans un secteur d'activité en constante évolution.



En attente d'une réponse de votre part, je vous prie d’agréer l'expression de mes meilleures salutations.



Pierre-Emmanuel DUPUIS



Mes compétences :

Management

Optimisation

Sociable

Sport

travail en équipe

Vendeur

Vente