Pierre-Emmanuel FARDIN

Agence conseil en communication.

Voir autrement pour mieux révéler, exprimer votre différence.

Accompagnement global ou interventions ciblées dans les domaines de la communication : conseil (communication, marketing, développement commercial), identité visuelle, éditions et publications, campagnes de communication, sites et solutions web, films d’animation 3D.



Principales références :

ALSTOM, AREVA, ARJOWIGGINS, CREDIT AGRICOLE, CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, FEDERATION FRANÇAISE DE MOTO, FRANCE TELEVISIONS PUBLICITÉ, GROUPE GDF-SUEZ, KORIAN, ONERA, PLANET SOLAR, PIERRE & VACANCES, PREFECTURE D'ILE-DE-FRANCE, SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS, SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE, TOUR EIFFEL (SETE).





Mes compétences :

Mailing

Site Internet

Publication

Édition

Animation 2D & 3D

Identité visuelle

Conseil marketing et communication