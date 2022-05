Pierre-Emmanuel FOURNAND

Ingénieur diplômé de l'école ENSCPE (école nationale supérieure chimie physique électronique) Lyon filière Chime des procédés et spécialisé en formulation, je suis à la recherche d'un emploi dans ce domaine.



Lors de mes études, j'ai acquis une formation généraliste en chimie à laquelle j'ai ajouté des modules en immunologie, polymères et chimie organique avancée. Mon année de césure et mon PFE m'ont permis de me familiariser avec les appareils et logiciels couramment utilisés en physico-chimie (DSC,ATG, XRPD, HPLC...). Au sein de Boehringer, j'a utilisé une méthode physique d'encapsulation, le Spray dryer que j'ai complété par des méthodes chimiques d'encapsulation chez Kaplan Energy.



L'encapsulation du principe actif par des polymères ralentissait la libération alors que celle réalisées par polymérisation radicalaire piégeait le MCP sans le libérer. Pour les deux méthodes, des formulations répondant aux cahier des charges clients ont été mises au point



L'autonomie dont j'ai bénéficié m’a permis de développer des qualités de réflexion, d’organisation et de synthèse. Je suis désormais apte à gérer mes recherches et les présenter. De nature rigoureuse, je fournis un travail précis et laisse des données claires et ordonnées. Dynamique et curieux, j'apprécie interagir avec d'autres services. Mes capacités d’adaptation et de compréhension me permettront d'intégrer votre équipe au plus vite.



Mes compétences :

FORMULATION POUDRES

Spray Dryer

DSC / ATG

Analyse granulométrique: ACI, Sympatec, Zeta Sizer

HPLC

GC

Cellule de Franz

Encapsulation en milieu divisé

Polymérisation radicalaire

Emulsion

polymérisation en émulsion