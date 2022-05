Pierre-Emmanuel KADOUCH

2012/2014 - EPITECH Paris.

2013 - Formations Microsoft officielles Microsoft :

SQL Server 2012 : Administrer et Maintenir une Base de Données [10775]

Mettre en œuvre un Data Warehouse avec Microsoft SQL Server 2012 (M22463)

Requêtes sous SQL Server 2012

2011/2012 - MASTER en Espagne dans le cadre d’échange entre EPITECH et Ecole Technique Supérieure d’Ingénierie Informatique à Séville dans le cadre d’un MASTER.

2008/2011 - EPITECH Lyon.

2008 - Bac S Lycée St Thomas d'Aquin (Marseille).



Expérience professionnelle:



2013 – CDD de 2 mois chez 3WS en tant que Ingénieur d'Etude et de Développement chez 3WS.

2013 – Stage à temps plein de 6 mois en entreprise : Ingénieur d'Etude et de Développement BI chez 3WS.

2012/2013 – Stage en Alternance de 6 mois en entreprise : Ingénieur d'Etude et de Développement BI chez 3WS.

2011 - Stage de 3 mois en entreprise: développement d’un site web pour une entreprise de spectacle

utilisant WordPress.



2008 – 2011 Projets réalisés au sein d’EPITECH en groupe avec gestion (4-6 personnes):

Raytracer (effectué en C):

- calcul, conceptualisation, développement et debug/test d’objets 3D (méthode : raytracing) ; durée: 4 mois

Outil de gestion de projet avec interface web (effectué en PHP/xHTML/CSS) :

- design CSS/xHTML, développement, debug/test, base de données MySQL

- développement, debug/test

Domaines de compétences



Langages de développement :

C, C++, C#, PHP, xHTML, CSS, Assembleur, Java, SQL



Outils :

Smarty, UML, MySQL, Visual Studio, Qt, Merise, PowerPivot, Excel,T- SQL, Server Buisness Intelligence Developement studio , TortoiseSVN,, Windows serveur 2008R2, Microsoft Dynamics CRM 2011, JavaScript, Microsoft PowerPoint 2010, Sharepoint 2010



Environnements exploités : Windows XP/7, Unix



Organisation et gestions de projet en entreprise.

Les bases de l'architecture réseau, configuration LAN.

Notions d’IA.



