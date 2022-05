Pierre-Emmanuel MONNERVILLE

Titulaire d'un Baccalauréat ES (mention Bien), j'ai suivi durant deux années les cours intensifs de classes préparatoires littéraires, avant de passer avec succès les concours des IEP de Bordeaux et de Rennes. Ayant passé un concours de niveau Bac+3, je suis entré directement en troisième année à Sciences Po Bordeaux.



Grace à un projet professionnel solide, j'ai été gratifié d’une année de césure, qui me permettra de mieux appréhender la tâche d’un administrateur territorial. J’envisage après cet intermède professionnalisant, de suivre le parcours « carrières administratives » et d’intégrer la Prep’ENA de Sciences Po Bordeaux, pour obtenir le concours de l’Institut National des Etudes Territoriales.



A cet effet j'effectue un stage de cinq mois au Conseil Régional de Martinique, dans le service de Direction des Affaires Européennes et de la Coopération, pour me familiariser avec la coopération décentralisée.

Promouvoir la coopération internationale - aussi bien économique que culturelle - dans la Caraïbe me paraît un enjeu incontournable à l'heure actuelle, compte tenu de la plus grande autonomie de la future "collectivité unique".

Aussi suis-je également à la recherche d’un stage aux Etats-Unis et dans les Etats de la Caraïbe à compter de Janvier 2013.



Par ailleurs, j’ai déjà eu quelques expériences professionnelles qui ont nourri un véritable intérêt pour le travail d’équipe, mais qui m’ont aussi appris à mener à bien certaines tâches de manière autonome.



