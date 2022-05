Pierre Emmanuel PALACIOS

Né le 30 Juin 1970 A Annecy

Marié, deux enfants.

Filles de 6 ans et 10 ans.

Aujourd'hui, je complète mon profil avec de bonnes bases en maitrise d'œuvre et d'ouvrage en paysage.

Idem dans le relationnel client, écoute des besoins, élaboration de projets avec plan, donnés techniques...

J'ai effectué de nombreux séjours en entreprise du paysage, au titre de formations puis salarié.

Maitrise des acquis, développement des connaissances tant en création paysagère que dans le domaine de l'entretien.

2 ans engagé volontaire Service long en afrique (Sénégal)Stratégie militaire, encadrement Humanitaire

Employé confirmé chez Jardiland pendant 2 ans.

Ensuite 1 an de commercial par réseau de recommandation dans l'electro ménager de haut de gamme.

8 ans d'une solide expérience dans la grande distribution en temps que chef de département non alimentaire.

2 ans responsables d'une jardinerie indépendante

Puis après création de mon entreprise après avoir été licencié économique.

Gout du travail bien fait, du dialogue et du relationnel

Esprit créatif et rigoureux



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Connaissances végétaux

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Microsoft Windows XP et Seven Pro

Montage nero Multimédia+photos montages en Paysage

CAO Designcad Pro 7000-8000+Design'Flore