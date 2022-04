Isabelle PALACIOS

- Sciences Po Paris, trilingue français-anglais-espagnol

- expérience approfondie de la fonction RH acquise en tant que DRH ou RRH généraliste orienté business au sein de groupes français ou internationaux

- secteurs : high tech, distribution spécialisée, industrie des produits d'hygiène-santé, information financière, promotion immobilière

- organisations matricielles, multi-sites et multiculturelles

- contextes de croissance et/ou d'évolution organisationnelle et culturelle (rachats, fusions, restructurations...)

- processus innovants de développement des compétences, des talents et du leadership

- projets transverses en France et à l'international



Mes compétences :

Anglais

Business Partner

Conduite du changement

Développement

Fusion Acquisition

GPEC

International

IRP

Management

Négociation

Performance

Relations sociales

Réorganisation

Stratégie